Опросы показали отрыв Хиллари Клинтон от Дональда Трампа в два процента

В общенациональных опросах кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон и ее оппонент от республиканцев Дональд Трамп практически сравнялись по популярности среди избирателей. Об этом свидетельствуют аналитические данные Poll of Polls телекомпании CNN.

Poll of Polls представляет данные, основанные на результатах пяти последних публичных опросов, отвечающих стандартам CNN. Новый подобный анализ показал, что за Клинтон готовы отдать голоса 43% избирателей, за Трампа — 41%.

В пятницу данные аналогичного опроса опубликовал американский телеканал Fox News. Согласно ему, миллиардеру Дональду Трампу на выборах в ноябре 2016 года готовы отдать свой голос 40% респондентов, экс-госсекретарю США Хиллари — 41%.

Кандидат от Либертарианской партии Гэри Джонсон получил 8% голосов опрошенных американцев, а кандидат от партии «зеленых» Джилл Стейн — 3%. Однако по итогам социологического исследования, в котором респондентам было предложено выбрать лишь из двух основных кандидатов, Трамп вырвался вперед (46% против 45% у Клинтон).

В начале сентября такой же опрос проводила компании Ipsos и агентство Reuters. Согласно ему, Дональд Трамп впервые с июля 2016 года опередил по популярности Хиллари Клинтон.