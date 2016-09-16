Фигуранты дела о покраске звезды в Москве отсудили 2 млн рублей

Таганский суд Москвы постановил выплатить более 2 млн рублей четырем оправданным фигурантам дела о покраске звезды на шпиле высотки на Котельнической набережной. Об этом сообщает «Интерфакс».

Принятое решение частично удовлетворило иск фигурантов дела, которые просили суд выплатить компенсацию общей суммой более 3 млн рублей ущерба за незаконное преследование, изъятое парашютное оборудование и невозможность заработка во время пребывания под арестом.

Напомним, звезда на шпиле сталинской высотки была выкрашена в цвета украинского флага в ночь на 20 августа 2014 года. Полиция задержала около высотки парашютистов, спрыгнувших со здания. Подследственные провели год под домашним арестом, 10 сентября 2015 года они были оправданы судом.