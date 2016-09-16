В Челябинске заведено дело на коллекторов за угрозы учителю

В Челябинске полиция завела уголовное дело в связи с угрозами от коллекторского агентства сотрудникам гимназии номер 26 из-за долга одного из преподавателей, сообщает «Интерфакс».

По данным правоохранительных органов, в течение сентября коллекторы многократно звонили на рабочие телефоны гимназии и угрожали физической расправой учителю, что мешало работе учебного заведения. После жалобы преподавателя в полицию было заведено дело о вымогательстве.

Как выяснило издание Znak.com, речь идет о преподавательнице химии, чей бывший супруг взял кредиты на ее имя. Учительница узнала об этом факте только в начале сентября.

3 июля президент России подписал закон, значительно ограничивающий деятельность коллекторских агентств. Документ, в частности, запрещает применять физическую силу и угрожать должникам, а также звонить им чаще одного раза в день. Согласно тому же закону, банки смогут без суда обращаться к приставам, если заемщик не выплачивал кредит более двух месяцев кряду и неоднократно нарушал график платежей.