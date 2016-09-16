В Новосибирске школьница умерла во время урока танцев

Следственное управление СК РФ по Новосибирской области начало доследственную проверку по факту смерти 13-летней школьницы, сообщается на сайте ведомства.

В настоящее время установлено, что в одной из общеобразовательных школ Ленинского района Новосибирска во время урока танцев одной из учениц стало нехорошо, и через непродолжительное время она скончалась.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства происшедшего, а также дана оценка своевременности и качества оказания медицинской помощи девочке.