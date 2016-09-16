16 сентября 2016, 16:04
Число пострадавших от взрыва газа в жилом доме во Франции возросло до 21 человека
В результате взрыва жилого дома в городе Дижон на востоке Франции пострадал 21 человек, сообщает французское издание Le Dauphine.
Инцидент произошел 16 сентября около 09:15 местного времени (10:15 по Москве). За взрывом последовало обрушение дома, в результате которого число раненных увеличилось.
Explosion de gaz à #Dijon : une photo de l'explosion.— Lebienpublic (@Lebienpublic) 16 сентября 2016 г.
Suivez le direct ici : https://t.co/LCMFxbkI60 pic.twitter.com/yiczlIfL5p
По информации правоохранительных органов Франции, инцидент не имеет отношения к терроризму. Причиной взрыва стал бытовой газ. Полицейские предполагают, что это могла быть попытка самоубийства или несчастный случай.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое