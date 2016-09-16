Число пострадавших от взрыва газа в жилом доме во Франции возросло до 21 человека

В результате взрыва жилого дома в городе Дижон на востоке Франции пострадал 21 человек, сообщает французское издание Le Dauphine.

Инцидент произошел 16 сентября около 09:15 местного времени (10:15 по Москве). За взрывом последовало обрушение дома, в результате которого число раненных увеличилось.

По информации правоохранительных органов Франции, инцидент не имеет отношения к терроризму. Причиной взрыва стал бытовой газ. Полицейские предполагают, что это могла быть попытка самоубийства или несчастный случай.