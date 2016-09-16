В Британии рассказали о принимавших допинг в Рио спортсменах

Британское антидопинговое агентство (UKAD) заявило, что 53 британских спортсмена могут оказаться под угрозой дисквалификации в результате обнародования их медицинских данных. Об этом сообщает BBC Sport.

Ранее хакеры Fancy Bears опубликовали в интернете взломанную ими базу данных WADA. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило подлинность данных, опубликованных хакерской группой Fancy Bears.

Согласно открывшейся информации, WADA разрешило применение запрещенных веществ десяткам спортсменов, среди которых британцы Крис Фрум, Брэдли Уиггинс, Чарли Халл, Хизер Фишер и Сэм Таунсенд. Имена остальных олимпийцев могут стать известны общественности позднее.

Николь Сапсид, глава UKAD, заявила, что первоочередной задачей сейчас является не допустить раскрытия всех имен спортсменов Великобритании, употребляющих допинг.

«Я не думаю, что уместно публиковать личные данные состояния здоровья спортсменов или веществ, которое они в настоящее время употребляют», - подчеркнула Сапсид.

На официальном сайте UKAD сообщается, что заявки на использование запрещенных препаратов проходят строгий отбор и их используют в исключительных случаях по медицинским показаниям. Решение о разрешении принимается тремя независимыми врачами.