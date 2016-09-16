ФК «Краснодар» выиграл у австрийской команды «Ред Булл» в первом матче Лиги Европы

Футбольный клуб «Краснодар» обыграл австрийский «Ред Булл» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы в Зальцбурге. Встреча завершилась со счетом 1:0, сообщает «Р-Спорт».

Мяч на 37-й минуте забил Жоаозиньо.

«Получилось сложно в связи с тем, что концовку мы провели вдесятером. Пришлось, скажем так, отбиваться, что, в принципе, нормально для выездной игры. Хотя в концовке несколько раз выходили в атаку за счет передач на (Федора) Смолова. Первый тайм, в целом, был неплохой, так как мы ничего не дали создать сопернику, что радует. Считаю, что в плане игры в обороне сыграли нормально, с небольшими погрешностями отдельных футболистов. Команда неплохо сыграла в атаке – были и хорошие моменты, и не очень. Будем работать. В целом доволен результатом, доволен тем, как ребята сыграли в плане характера, самоотдачи, терпения, что в таких матчах очень важно», — рассказал изданию и. о. главного тренера футбольного клуба "Краснодар" Игорь Шалимов.