В мировом футболе снова будет две награды лучшему игроку планеты

Французский журнал France Football перестал сотрудничать с Международной федерацией футбола (ФИФА), вместе с которой он учреждал награду «Золотой мяч» для лучшего игрока мира, сообщается на сайте издания.

Президент ФИФА Джанни Инфантино и руководители издания France Football в течение последних нескольких месяцев вели переговоры о судьбе «Золотого мяча», однако стороны так и не смогли прийти к соглашению о продлении партнерства.

Уже в этом году французское издание снова может начать вручать «Золотой мяч», а ФИФА – свою награду «Игрок года» (FIFA World Player). Новые правила вручения главной индивидуальной награды в футболе будут изложены в выпуске журнала, который выйдет 20 сентября.

Журнал France Football вручал «Золотой мяч» с 1956 года. В 1988-м у ФИФА появилась своя награда – «Игрок года». В 2010 году издатели журнала и ФИФА заключили пятилетний контракт, по которому «Золотой мяч» вручала Международная федерация футбола путем голосования тренеров национальных команд, капитанов сборных и представителей СМИ.