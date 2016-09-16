ФСО открестилась от приписанной Медведеву дачи

Загородная усадьба в Плесе Ивановской области не является объектом Федеральной службы охраны (ФСО) РФ. Об этом в своем Twitter сообщил журналист радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Соломин.

В ФСО РФ "Эху Москвы" заявили, что "Миловка" не является объектом Федеральной службы охраны — Алексей Соломин (@avsolomin) 16 сентября 2016 г.

Ранее основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алесей Навальный опубликовал видеозапись с якобы принадлежащей премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву дачей стоимостью до 30 млрд рублей. Позднее сообщалось, что пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова заявила, что Дмитрию Медведеву не принадлежит загородная резиденция в Плесе, однако он в ней иногда останавливается.