Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
16 сентября 2016, пятница, 16:01
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

С 2017 года владельцев незарегистрированной недвижимости будут ее лишать
Виктор Рейн: В области есть потенциал для развития малоэтажного строительства
Инвестиции в экономику Тюменской области выросли до 129 миллиардов рублей
Фестиваль «Этнолайф»: мастер-классы, музыка и еда разных народов
Водителя с марихуаной в машине выдало поведение
В Новосибирской области завершен основной этап Всероссийской сельскохозяйственной переписи
Сплошной фальсификат: масло из тюменских магазинов не прошло проверку
Угнанный в июне в Советском районе автомобиль найден
Скоро в школу: где и как выбирают одежду тюменские старшеклассники
«Зоосад»: абиссины – любимцы фараонов!
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
16 сентября 2016, 14:24
Samsung смартфоны

Samsung назвал дату возобновления продаж Galaxy Note 7

Galaxy Note 7
Galaxy Note 7
фото: theverge.com

Южнокорейский производитель электроники Samsung 28 сентября возобновит продажу в Южной Корее смартфонов Galaxy Note 7, приостановленную из-за перегрева и возгорания этих устройств, передает Reuters.

Как уточнил представитель компании, решение о продажах Galaxy Note 7 в других странах зависит от различных обстоятельств и особенностей конкретных рынков.

Продажи флагманских смартфонов были приостановлены 2 сентября в десяти странах из-за того, что в устройствах взрывались батареи. Как поясняли в компании, это связано с дефектом аккумуляторов.

Позже Samsung пообещал выпустить обновление программного обеспечения, которое предотвратит перегрев смартфонов Samsung Galaxy Note 7 из первой партии с дефектным аккумулятором. Обновление не позволит батарее телефона заряжаться больше 60%.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Вр.И.О начальника управления "Т" МВД России Дмитрий Захарченко
Адвокат Захарченко заявил о желании подзащитного «рассказать все»
Разрушения на улицах Алеппо
СМИ раскрыли детали соглашения США и России по Сирии
Центральный Банк России
ЦБ снизил ключевую ставку
Ангела Меркель на заседание бундестага
Меркель заявила о критической ситуации в Евросоюзе
Взрыв в Дижоне.
Взрыв в Дижоне назвали несчастным случаем
Архив новостей

Самое читаемое

Наталья Тимакова
Пресс-секретарь Медведева признала связь премьера с дачей под Плесом
Авария на дороге.
Перемены в ОСАГО
Путин и Медведев в спортзале
Киев выразил протест в связи с поездкой Путина и Медведева в Крым
В.Путин поздравил Д.Медведева с днем рождения
Путин подарил Медведеву на день рождения картину «В цеху»
овечкин
Сборная России по хоккею проиграла канадцам
15:51 Рубль укрепился после снижения ключевой ставки ЦБ
15:47 Песков уточнил место проведения выборов на Украине
15:30 Преподаватели института РГГУ массово уволились
15:26 «Единая Россия» за два дня до выборов сменила ответственного за СМИ
15:05 Адвокат Захарченко заявил о желании подзащитного «рассказать все»

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Александр Сумбатов-Южин
Александр Сумбатов-Южин
16 сентября 1857 года родился актер и драматург Александр Сумбатов-Южин.
15:02 В Кремле объяснили причину перехода на систему мониторинга СМИ «Катюша»
14:43 Суд в Швеции оставил в силе ордер на арест Ассанжа
14:34 Мутко рассказал об отсутствии интереса к телетрансляции матчей ЧМ-2018
14:24 Samsung назвал дату возобновления продаж Galaxy Note 7
14:19 Песков ответил на вопрос о приписанной Медведеву даче
14:03 S&P поставило «мусорный» рейтинг России на пересмотр
13:56 ФСО открестилась от приписанной Медведеву дачи
13:43 ЦБ снизил ключевую ставку
13:41 «Левада-центр» обратился к Минюсту по поводу внесения в реестр НКО
13:37 Евгения Васильева поступила в МГУ
13:19 Фигуранты дела о покраске звезды в Москве отсудили 2 млн рублей
13:10 С Керченского парома упала машина
12:59 Меркель заявила о критической ситуации в Евросоюзе
12:53 Дело Варвары Карауловой передано в суд
12:51 В России резко выросло количество считающих себя людьми
12:28 Взрыв в Дижоне назвали несчастным случаем
12:10 В Челябинске заведено дело на коллекторов за угрозы учителю
12:06 СМИ раскрыли детали соглашения США и России по Сирии
12:01 Порошенко обвинил Россию в эгоизме и попытках «войти в голову» Западу
11:59 Власти Таиланда депортировали в Россию уличеного во взятке чиновника
11:39 СМИ анонсировали завершение программы обновления автопарка в 2017 году
11:36 СМИ анонсировали отказ Великобритании от Brexit
11:31 Бывший киллер обвинил президента Филиппин в массовых убийствах
11:20 Во французском Дижоне прогремел взрыв
11:09 Роструд запустит мобильное приложение для жалоб на работодателей
11:07 Ассанж предложил сдаться властям США в обмен на помилование Мэннинг
10:55 Отсутствие на Тасмании динго сослужило плохую службу местным бандикутам
10:48 ФНС уберет из списка офшоров Бермуды и Кайманы
10:44 Из твиттера Медведева исчезло сообщение «Крым окончательно станет нашим»
10:32 В Британии рассказали о принимавших допинг в Рио спортсменах
10:27 ЦБ назначил временную администрацию в Военно-промышленный банк
10:20 «Полит.ру» проводит опрос о дне рождения Дмитрия Медведева
10:11 Власти приобрели «Катюшу» для мониторинга СМИ и соцсетей за 79 млн рублей
10:07 Медведев узаконил приоритет российских товаров при госзакупках
09:59 Жуки-навозники помогут определять видовой состав животных в заповедниках
09:47 Сноуден опроверг обвинения комитета палаты конгресса США
09:41 Минобороны РФ сочло переговоры начальника российского Генштаба в Турции удачными
09:39 Врио президента Узбекистана выдвинули на выборы главы республики
09:25 «Левада-центр» отказался обращаться в суд и оспаривать решение Минюста
09:11 Москва встречает участников IASP
08:52 В Новосибирске школьница умерла во время урока танцев
08:43 На станции метро «Цветной Бульвар» потушен пожар
08:23 «ВКонтакте» восстановил аудиозаписи в частных аккаунтах
08:14 ФК «Краснодар» выиграл у австрийской команды «Ред Булл» в первом матче Лиги Европы
08:04 К делу Захарченко привлекут Федеральную резервную систему США
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.