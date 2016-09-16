Samsung назвал дату возобновления продаж Galaxy Note 7

Южнокорейский производитель электроники Samsung 28 сентября возобновит продажу в Южной Корее смартфонов Galaxy Note 7, приостановленную из-за перегрева и возгорания этих устройств, передает Reuters.

Как уточнил представитель компании, решение о продажах Galaxy Note 7 в других странах зависит от различных обстоятельств и особенностей конкретных рынков.

Продажи флагманских смартфонов были приостановлены 2 сентября в десяти странах из-за того, что в устройствах взрывались батареи. Как поясняли в компании, это связано с дефектом аккумуляторов.

Позже Samsung пообещал выпустить обновление программного обеспечения, которое предотвратит перегрев смартфонов Samsung Galaxy Note 7 из первой партии с дефектным аккумулятором. Обновление не позволит батарее телефона заряжаться больше 60%.