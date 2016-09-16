Минобороны РФ сочло переговоры начальника российского Генштаба в Турции удачными

В ходе рабочей встречи начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с его турецким коллегой генералом Хулуси Акром удалось сблизить оценки сторон по ситуации в Сирии. Об этом пишет «Интерфакс-АВН».

Кроме того, был согласован перечень необходимых мер по поддержанию режима прекращения боевых действий.

«В завершении встречи начальники российского и турецкого генеральных штабов подтвердили обоюдный настрой на развитие диалога и дальнейшее взаимодействие по линии оборонных ведомств двух стран», — сообщили агентству в Минобороны.

СМИ сообщили о готовящемся визите Герасимова в Турцию 25 августа 2016 года. Целью переговоров была названа необходимость в координации совместных действий в Сирии и восстановление разорванных после инцидента с Су-24 отношений.

26 августа Минобороны РФ запросило информацию о применении авиации в ходе наземной операции против запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии во избежание конфликтных ситуаций с участием военной авиации обеих стран.

15 сентября Минобороны РФ подтвердило рабочий визит генерала Герасимова в Турцию для встречи с начальником генштаба генералом Хулуси Акаром.