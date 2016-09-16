«Левада-центр» обратился к Минюсту по поводу внесения в реестр НКО

«Левада-центр» подал обращение к министру юстиции РФ Александру Коновалову в связи с включением этой организации в список «иноагентов», передает РИА Новости со ссылкой на директора центра Льва Гудкова.

«Подали обращение к Коновалову, министру юстиции, это первая процедурная фаза. И одновременно готовим документы для судебного оспаривания», — цитирует агентство слова Гудков.

По его словам, центр готовит два иска: оспариваюший факт административного правонарушения и оспаривающий внесение организации в список «иноагентов».

«То есть, первое — это оспаривание протокола об административном правонарушении и, соответственно, акта, и о внесении нас в реестр. Когда будет назначен суд, я пока сейчас не могу сказать», — заявил Лев Гудков.

Он также подчеркнул, что «клеймо "иноагента"» создает при проведении опросов проблемы «технического рода». «Проблемы вполне серьезные. Смысл в том, что государственные организации боятся с нами иметь дело в качестве "иноагента", и, соответственно, начинают приостанавливаться те исследования, которые уже запущены в России», — заключил директор центра.

Ранее в пятницу Лев Гудков сообщил журналистам, что не станет оспаривать решение Министерства юстиции РФ о включении его организации в реестр некоммерческих организаций (НКО).