16 сентября 2016, 19:29
Россия запретила импорт овощей и фруктов из Египта
Россия запрещает поставки овощей и фруктов из Египта с 22 сентября, передает «Интерфакс» со ссылкой на замруководителя Россельхознадзора Юлию Швабаускене.
«С 22 сентября вводятся временные ограничения на ввоз плодоовощной продукции из Египта», — цитирует агентство слова представителя ведомства.
Как уточнила Юлия Швабаускене, запрет касается цитрусовых, томатов, картофеля и другой продукции. В Россельхознадзоре отметили, что запрет введен из-за недостаточно эффективной работы фитосанитарной системы Египта.
Накануне Россельхознадзор заявил, что «оставляет за собой право ввести временные ограничения» на ввоз в Россию цитрусовых из Египта.
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