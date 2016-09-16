Россия запретила импорт овощей и фруктов из Египта

Россия запрещает поставки овощей и фруктов из Египта с 22 сентября, передает «Интерфакс» со ссылкой на замруководителя Россельхознадзора Юлию Швабаускене.

«С 22 сентября вводятся временные ограничения на ввоз плодоовощной продукции из Египта», — цитирует агентство слова представителя ведомства.

Как уточнила Юлия Швабаускене, запрет касается цитрусовых, томатов, картофеля и другой продукции. В Россельхознадзоре отметили, что запрет введен из-за недостаточно эффективной работы фитосанитарной системы Египта.

Накануне Россельхознадзор заявил, что «оставляет за собой право ввести временные ограничения» на ввоз в Россию цитрусовых из Египта.