Кадыров пообещал добиться проведения матчей ЧМ-2018 на Кавказе

Врио главы Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что намерен бороться за проведение матчей чемпионата мира по футболу 2018 года на Кавказе, сообщает Life.

Кадыров отметил: «У Мутко по этому поводу детская позиция. Хотя я пытался с ним разговаривать. Но еще шансы есть, будем бороться! Чтобы хотя бы один матч на Кавказе провели».

Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Сочи.