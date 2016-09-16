Дело Варвары Карауловой передано в суд

Уголовное дело в отношении Александры Ивановой (Варвары Карауловой) о связях с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) передано в суд, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката подозреваемой Сергея Бадамшина.

По информации защитника, прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала все материалы дела в Московский окружной военный суд. При этом, по словам Бадамшина, после завершения ознакомления с материалами дела Иванова и ее защита заявили ходатайство о его прекращении, однако следователь отказал в этом прошении.

В мае 2015 года студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова в тайне от родителей собралась уехать в Сирию и вступить в «Исламское государство». В июне девушку в числе группы россиян задержали на турецко-сирийской границе. Позже Караулову депортировали в Россию, где на нее завели уголовное дело об участии в террористической организации. После задержания Караулова сменила имя на Александру Иванову.