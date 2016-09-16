Власти приобрели «Катюшу» для мониторинга СМИ и соцсетей за 79 млн рублей

Тендер Минкомсвязи РФ на поставку системы мониторинга за публикациями СМИ и соцсетями для администрации президента и правительства выиграла компания «М 13», пишет в пятницу газета «Ведомости» со ссылкой на материалы с сайта госзакупок.

Согласно приложенной к тендеру документации, на создание системы «Катюша» будет потрачено 79 млн рублей.

Как уточняют «Ведомости», ранее администрация президента и правительство использовали для мониторинга СМИ и блогов систему компании «Медиалогия», однако контракт с ней не был продлен.

Разработку системы «Катюша» изданию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В свою очередь, гендиректор «М 13» Александр Бадиков.рассказал изданию, что система мониторинга «Катюша» разработана на средства частных инвесторов без привлечения госфинансирования. «В системе используется информация из открытых источников со ссылками на оригиналы публикаций, но у компании есть и платные источники информации», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что «Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК) создает для Минобороны РФ систему наблюдения за СМИ и соцсетями.