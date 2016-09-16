В Минобороны РФ усомнились в способности «умеренной оппозиции» соблюсти перемирие в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил журналистам, что фактически соглашения по сирийскому вопросу исполняет только одна сторона. Об этом говорится в релизе, поступившем в распоряжение «Полит.ру».

«Несмотря на то, что предусмотренный российско-американским соглашением режим прекращения боевых действий в Сирии длится четвертый день, вопрос принципиальной способности его выполнения "умеренной оппозицией"остается открытым. Все попытки наших американских партнеров продемонстрировать миру хоть какую-то управляемость своих "оппозиционеров" в Сирии пока безуспешны», - говорит Конашенков.

Представитель Минобороны отметил готовность сирийских войск отойти на установленные соглашением расстояния вместе с оппозицией. При этом, для обеспечения контроля выполнения договоренностей в районах Алеппо, ведется онлайн-трансляция с видеокамер.

«Кстати, там же круглосуточно в воздухе находятся ещё три американских беспилотника. Однако наши партнеры в Вашингтоне почему-то четвертый день "стесняются" рассказывать о реальных действиях подконтрольных им "оппозиционеров" в районе трассы "Кастелло". Да и вообще играют роль каких-то сторонних наблюдателей за происходящим», - подчеркивает Игорь Конашенков.

Представитель Министерства обороны резюмировал, что де-факто в Алеппо готова соблюдать режим прекращения огня только сирийская правительственная армия, а обнаружить «умеренных оппозиционеров» американская сторона не может.

Напомним, что перемирие в Сирии начало действовать 12 сентября 2016 года.