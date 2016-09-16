Управделами президента опровергло содержание на балансе «дачи Медведева» в Плесе

В управлении делами президента РФ заявили, что усадьба «Миловка» в городе Плес Ивановской области, которую блогер Алексей Навальный назвал «дачей Медведева», не находится в их ведении, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Елену Крылову.

В управделами президента также подчеркнули, что этот объект «не закреплен за подведомственными управделами организациями», добавила Крылова.

Ранее 16 сентября в Федеральной службе охраны заявили, что усадьба «Миловка» в Плесе не является объектом ФСО.

15 сентября Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал ролик, в котором показана снятая с дрона резиденция. Утверждается, что комплекс стоимостью 25-30 млрд рублей был построен с использованием средств благотворительного фонда «Дар». Позже пресс-секретарь главы правительства РФ Наталья Тимакова заявила, что Дмитрию Медведеву не принадлежит загородная резиденция в Плесе, однако премьер в ней останавливался.