«Левада-центр» отказался обращаться в суд и оспаривать решение Минюста

Руководитель «Левада-центра» Лев Гудков сообщил, что не станет оспаривать решение Министерства юстиции РФ о включении его организации в реестр некоммерческих организаций (НКО), передает «Интерфакс».

«Мы получили протокол об административном правонарушении. Теперь дело за Минюстом», — заявил Гудков.

Он подчеркнул, что юридическая организация не признает себя иностранным агентом и будет отстаивать свою позицию, только если этого потребует через суд сам Минюст.

Ранее первый заместитель главы администрации президента РФ Вячеслав Володин на встрече с политологами заверил, что в решении о придании «Левада-центру» статуса «иностранного агента» нет политики.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководство «Левада-центра» может обжаловать решение Минюста.

5 сентября «Левада-центр» был внесен Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции «иностранного агента». Ведомство усмотрело в рабочих контактах организации с Висконсинским университетом в США прямое доказательство связи с Пентагоном.