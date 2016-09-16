Из твиттера Медведева исчезло сообщение «Крым окончательно станет нашим»

Из твиттера премьер-министра РФ Дмитрия Медведева пропало сообщение со словами «Крымский мост соединит полуостров с Россией, и Крым окончательно станет нашим», сообщает «Дождь».

Твит с фотоочетом визита Дмитрия Медведева и президента РФ Владимира Путина в Крым был опубликован 15 сентября в 19:39 по Москве. К 22:05 сообщение было удалено. Вместо него появилось новое с теми же фотографиями и текстом «Крымский мост соединит полуостров с остальной частью страны». Между тем, копия первоначального твита сохранилась в кэше Google.

Крымский мост соединит полуостров с остальной частью страны pic.twitter.com/A7g2tVgL4a — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 15 сентября 2016 г.

Некоторые пользователи в твиттере также утверждают, что аккаунт Дмитрия Медведева заблокировал им доступ к своей странице после того, как они распространили сообщение о расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о «даче» премьер-министра в городе Плес. О блокировке, в частности, сообщил сотрудник ФБК Георгий Албуров.