Медведев призвал россиян проголосовать на выборах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с обращением к гражданам страны, в котором призывает принять участие в выборах 18 сентября 2016 года. Свое видео-обращение Медведев опубликовал в своем Instagram.

«Восемнадцатого сентября состоятся выборы в Госдуму. Они проходят в непростое время, время, когда на нас оказывается сильное внешнее давление, время, когда страна противостоит кризисам, время, когда особенно нужны ответственные решения ответственных политиков. Именно таких людей объединяет "Единая Россия". Мы знаем, что делать, мы следуем курсу президента и отвечаем за свои слова», – говорит Медведев.

Премьер-министр отметил важность для каждого исполнить свой гражданский долг: «Все мы граждане нашей страны и хотим, чтобы Россия была сильной и процветающей. Не отдавайте своего права выбрать будущее. Не выберете вы – за вас его выберут другие», – резюмировал он.