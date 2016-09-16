Меркель заявила о критической ситуации в Евросоюзе

Канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Братиславе завила, что Евросоюз находится в критическом состоянии, пишет Reuters.

Меркель подчеркнула, что проблемы ЕС не могут быть решены за одну встречу, хотя она и посвящена поиску общего пути после британского голосования о выходе из блока.

«Смысл в том, чтобы не просто ожидать решения европейских проблем за один саммит – мы в критической ситуации, – а в том, чтобы с помощью поступков показать, что мы можем быть лучше», — сказала она.

13 сентября сообщалось, что Франция и Германия подготовили совместный план реформ Европейского оборонного агентства, аналога минобороны ЕС. Он предусматривает более тесное сотрудничество военных с Евросоюзом и будет рассмотрен на саммите в Братиславе.

16 сентября стало известно, что некоторые лидеры Евросоюза считают, что Великобритания может отказаться от результатов Brexit в случае ужесточения переговоров.