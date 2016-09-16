На станции метро «Цветной Бульвар» потушен пожар

На станции метро «Цветной Бульвар» Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что возгорание было ликвидировано до прибытия сотрудников МЧС.

«Пожар произошел под вагоном метро на станции "Цветной Бульвар" сегодня утром. Возгорание было ликвидировано сотрудниками метрополитена до прибытия пожарных. Пострадавших нет, поезд отправлен в депо», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время движение поездов через станцию «Цветной бульвар» осуществляется с увеличенными интервалами. Ведутся мероприятия по установлению причины пожара.