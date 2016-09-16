«Единая Россия» за два дня до выборов сменила ответственного за СМИ

Партия «Единая Россия» за два дня до выборов поменяла ответственного за информационную политику, сообщает РБК со ссылкой на источник в партии.

Павла Климовского на этой должности сменил Дмитрий Миненко, который ранее являлся первым руководителем исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ), где отвечал за информационный блок. По информации РБК, Миненко является бывшим однокурсником начальника управления внутренней политики Кремля Тимура Прокопенко.

Сам Дмитрий Миненко подтвердил свою новою должность, но от комментариев журналистам отказался.

В свою очередь, источники РБК сообщили, что Павел Климовский выполнил все поставленные перед ним задачи, но в последнее время хотел уйти по семейным обстоятельствам.

Как отмечает РБК, на место, которое Дмитрий Миненко занимал в ОНФ, пока никто не назначен.

В конце августа, газета «Ведомости» со ссылкой на данные соцопросов от ведущих российских исследовательских центров сообщила, что рейтинг «Единой России» резко снизился. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин признал снижение рейтинга «Единой России» и объяснил это критикой со стороны конкурирующих партий.

Позже результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показали, что «Единая Россия» укрепила собственные позиции за неделю до Единого дня голосования и уверенно лидирует в предвыборной гонке.