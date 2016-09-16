Минобрнауки проверит РГГУ из-за массового увольнения преподавателей

Министерство образования и науки РФ проведет проверку в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) в связи с массовым увольнением преподавателей Института психологии им. Л. С. Выготского РГГУ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В сообщении говорится: «Министерство заинтересовано в том, чтобы все права преподавателей были защищены, и параллельно с проверкой обяжет администрацию вуза провести беседу с каждым из педагогов, индивидуально разобравшись в ситуации».

В Минобрнауки указали: «Какие бы результаты ни показала проверка, недопустимо формирование рабочего процесса таким образом, чтобы этот процесс вызывал недовольство существенной части педагогического коллектива».

В РГГУ «Интерфаксу» заявили, что сотрудники Института психологии имени Л.С. Выготского готовы объявить забастовку. «Руководство Института психологии имени Л.С. Выготского ведет себя как абсолютно независимая от РГГУ административная единица. И действительно, по-видимому, считает, что директор института, а не ректор РГГУ является их работодателем», – отметила руководитель службы по связям с общественностью и СМИ РГГУ Елена Комарова.

Напомним, 16 сентября стало известно, что не менее 12 преподавателей московского Института психологии им. Л. С. Выготского Российского государственного гуманитарного университета подали заявления об увольнении по собственному желанию из-за несогласия с политикой руководства вуза.