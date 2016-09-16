Врио президента Узбекистана выдвинули на выборы главы республики

Исполняющий обязанности президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев будет баллотироваться на президентских выборах, сообщает «Интерфакс».

Мирзиёева выдвинул в кандидаты политический совет Либерально-демократической партии Узбекистана, подтвердили в ЦИК страны. При этом официальная регистрация кандидатов начнется лишь 30 сентября. Выборы пройдут в Узбекистане 4 декабря.

Напомним, Мирзиёев был назначен исполняющим обязанности президента Узбекистана 8 сентября. Еще до официального объявления о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова СМИ назвали Шавката Мирзиёева одним из самых вероятных его преемников.