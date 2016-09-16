Франция передала Египту второй построенный для России «Мистраль»

В порту Сен-Назера прошла торжественная церемония передачи вертолетоносца «Мистраль» египетской стороне. Это был второй из двух кораблей, которые Франция договорилась передать Египту, сообщает Reuters.

Все судовые информационные системы и инструкции, написанные на кириллице французской стороне пришлось заменить на аналогичные англоязычные и арабские.

Новый «Мистраль» носит название «Анвар Садат» и уже в конце сентября отправится в Александрию. Корабль способен перевозить судна и танки и будет служить в качестве командных центров для египетского флота.

Напомним, что первоначально оба вертолетоносца были построены для России, но их продажа была отменена после присоединения Крыма к РФ и введения санкций со стороны США и стран Евросоюза.