Мутко рассказал об отсутствии интереса к телетрансляции матчей ЧМ-2018

Министр спорта России, президент Российского футбольного союза (РФС) и глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко рассказал, что пока ни один телеканал не купил право на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ни один канал у нас пока не купил права на показ чемпионата мира 2018 года. Стоимость растет все время», — сказал Мутко.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Сочи.

Напомним, 1 июня 2016 года президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал, что первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов пообещал ему, что это будет лучший в истории чемпионат.