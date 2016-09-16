Адвокат Захарченко опроверг интервью «Комсомольской правде»

Полковник антикоррупционного управления МВД Дмитрий Захарченко, арестованный по обвинению во взяточничестве, не давал интервью «Комсомольской правде», сообщает РБК со ссылкой на адвоката Захарченко Юрия Новикова.

Новиков отметил, что его клиенту «вопросы кто-то передавал», но ответить на них арестованный сможет только «при апелляции, если будет такая возможность».

Ранее «Комсомольская правда» сообщила, что в интервью Захарченко высказал опасения за свою жизнь и объявил, что все обвинения против него «сфабрикованы, чтобы меня подставить, сместить с должности».

В издании агентству РИА Новости пояснили: «Мы передали ему наши вопросы. А он взял и ответил».