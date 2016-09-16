Властям Швеции подана заявка на строительство «Северного потока–2»

Компания Nord Stream 2 AG подала в правительство Швеции заявку на получение разрешения на строительство газотранспортной системы «Северный поток–2». Об этом сообщается на сайте компании.

Протяженность маршрута составит около 510 км и пройдет приблизительно параллельно существующему газопроводу «Северный поток» через континентальный шельф Швеции.

Заявка, включая детальное техническое описание, комплексную экологическую оценку (ОВОС) и карты, была подана в Министерство по предпринимательству и инновациям, которое отвечает за документацию.

«Подача заявки в шведское правительство является важным этапом для проекта «Северный поток – 2». Это начало масштабного процесса получения национальных разрешений», — сказал исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.

18 августа СМИ сообщили о плановой остановке и последующем возобновлении транспортировки газа на газопроводе «Северный поток» в целях технического обслуживания.