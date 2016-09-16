Трамп убедился в американском происхождении Обамы

Кандидат от Республиканской партии в президенты США Дональд Трамп получил доказательство того, что действующий руководитель страны Барак Обама родился в Соединенных Штатах, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление предвыборного штаба республиканца.

«Сумев получить свидетельство о рождении президента Обамы, когда другие не смогли, господин Трамп поверил, что президент Обама родился в Соединенных Штатах», — заявил представитель предвыборного штаба Джейсон Миллер.

Он напомнил, что впервые вопрос о месте рождения Обамы был поднят в 2008 году по время предвыборной кампании со стороны тогдашнего кандидата в президенты Хиллари Клинтон, которая тем самым хотела «опорочить» своего оппонента.

14 сентября в интервью Washington Post Дональд Трамп отказался признать, что Обама родился в американском штате Гавайи. «Я отвечу на этот вопрос в нужное время. Я просто еще не хочу на него отвечать», — заявил он.

Вскоре кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон обвинила Трампа в нетерпимости и потребовала от него принести извинения за это высказывание. По ее словам, Трамп возглавлял движение «рожденцев», чтобы лишить легитимности первого чернокожего президента в США.