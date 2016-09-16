ФНС уберет из списка офшоров Бермуды и Кайманы

Федеральная налоговая служба (ФНС) России подготовила проект изменения черного списка стран и территорий, не обменивающихся налоговой информацией с Российской Федерацией. В частности, из перечня офшоров будут исключены Гонконг, а также Бермудские и Каймановы острова. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Такое решение было принято в результате пересмотра существующего положения. «Ряд государств и территорий продемонстрировали готовность осуществлять с Россией полноценный обмен налоговой информацией на основании положений Конвенции Совета Европы и ОЭСР о взаимной административной помощи по налоговым делам», - приводит цитату из пояснительной записки к приказу газета.

Исключение из прежнего списка офшоров не будет означать возможность зарегистрированных на этих территориях компаний не платить налоги. Для освобождения от налогов требуется соответствовать закону от контролируемых иностранных компаниях (КИК). Согласно установленным в нем правилам эффективная ставка у КИК должна быть не меньше 75% от ставки России.