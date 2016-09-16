Суд в Швеции оставил в силе ордер на арест Ассанжа

Апелляционный суд Швеции постановил оставить в силе ордер на арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает Reuters.

«Апелляционный суд разделяет оценку окружного суда в том, что Джулиан Ассанж по-прежнему подозревается в изнасиловании», — говорится в постановлении суда.

С 2012 года Ассанж скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Летом 2015 года часть из этих обвинений была снята по истечении срока давности. Свою вину журналист отрицает. При этом он опасается, что после выдачи шведским властям Стокгольм передаст его США. Там Ассанжу может грозить смертная казнь из-за публикации секретной информации.

Ранее Джулиан Ассанж выложил в твиттере WikiLeaks предложение сдаться властям США в обмен на помилование Челси Мэннинг, бывшего американского офицера, осужденного за разглашение секретной информации. Уже после вынесения вердикта Брэдли Мэннинг сменил пол и стал Челси Мэннинг.