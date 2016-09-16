Песков уточнил место проведения выборов на Украине

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявил, что предстоящее голосование на выборах в Госдуму РФ на территории Украины состоится на территории российских дипломатических учреждений, сообщает агентство РИА Новости.

Дмитрий Песков подчеркнул, что власти Украины не могут запретить голосование и обязаны гарантировать безопасность их проведения в российском посольстве в Киеве. «Они обязаны гарантировать безопасность дипломатических учреждений по Венской конвенции», — цитирует агентство слова пресс-секретарь президента России.

Ранее украинская сторона запретила проводить выборы в Госдуму на территории российских диппредставительств. Киев поставив условие, что голосование на Украине будет разрешено только в том случае, если Москва откажется проводить выборы в Крыму, который власти Украины считают «временно оккупированной территорией».