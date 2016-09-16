16 сентября 2016, 14:19
Песков ответил на вопрос о приписанной Медведеву даче
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о якобы имеющейся у премьер-министра Дмитрия Медведева даче в Плесе.
«Вчера моя коллега Наташа Тимакова все комментировала», - цитирует Пескова агентство РИА Новости.
На просьбу журналистов что-то добавить по этому вопросу пресс-секретарь президента ответил: «Каким образом? Не могу, нечего абсолютно добавлять».
Ранее сообщалось о заявлении основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о якобы имеющейся у Дмитрия Медведева загородной резиденции в Ивановской области. Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова заверила, что данная загородная усадьба Дмитрию Медведеву не принадлежит.
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