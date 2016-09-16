В Кремле объяснили причину перехода на систему мониторинга СМИ «Катюша»

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков объяснил причины обращения к новой системе мониторинга публикаций в средствах массовой информации, сообщает РИА Новости.

По его словам, переход на новую систему вызван постоянным совершенствованием и экономической целесообразностью, а также возникновением новых тем и необходимостью адаптации системы под запросы пользователей.

«Система "Катюша" была полностью переделана и смоделирована под наши запросы. Компания сделала систему мониторинга, которая отвечает нашим интересам», — пояснил официальный представитель Кремля.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что тендер Минкомсвязи РФ на поставку системы мониторинга за публикациями СМИ и соцсетями для администрации президента и правительства выиграла компания «М 13». Согласно приложенной к тендеру документации, на создание системы «Катюша» будет потрачено 79 млн рублей. До сих пор администрация президента и правительство использовали для мониторинга СМИ и блогов систему компании «Медиалогия», однако контракт с ней не был продлен.