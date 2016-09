Бывший киллер обвинил президента Филиппин в массовых убийствах

Сдавшийся филиппинским властям наемный убийца Эдгар Матобато выдвинул против президента страны Родриго Дутерте обвинение в массовых убийствах. Об этом пишет Quartz.

По словам Матобато, с 1988 по 2013 годы боевикам организованного Дутерте «Отряда смерти Давао» были убиты более тысячи человек. Он рассказал о случае, когда в 2007 году по указанию Дутерте, тогда занимавшего пост мэра Давао, скормил крокодилам труп убитого им человека.

Позднее Дутерте, получивший прозвище «Каратель», победив на президентских выборах, пообещал продолжить борьбу с наркоторговцами и преступностью теми же методами.

Матобато заявил, что жертвами Дутерте стали не только преступники, но и неугодные журналисты и мусульмане.

Сенат выслушал обвинения Матобато и включил его в программу защиты свидетелей.

Представитель президента Филиппин опроверг слова Матобато, а один из сенаторов высказал предположения, что киллер свидетельствует против Дутерте по наущению оппозиционной партии.

