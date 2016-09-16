«Полит.ру» проводит опрос о дне рождения Дмитрия Медведева

14 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил очередной день рождения – главе российского правительства исполнился 51 год.

Президент РФ Владимир Путин преподнес Медведеву в подарок картину «В цеху», отметив, что сюжет полотна соответствует нынешним занятиям премьера.

В традиционном опросе «Полит.ру» интересуется у читателей, поздравили бы они Дмитрия Медведева с днем рождения.