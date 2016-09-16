16 сентября 2016, 10:20
«Полит.ру» проводит опрос о дне рождения Дмитрия Медведева
14 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил очередной день рождения – главе российского правительства исполнился 51 год.
Президент РФ Владимир Путин преподнес Медведеву в подарок картину «В цеху», отметив, что сюжет полотна соответствует нынешним занятиям премьера.
В традиционном опросе «Полит.ру» интересуется у читателей, поздравили бы они Дмитрия Медведева с днем рождения.
Благодарю всех, кто поздравил меня с днем рождения! https://t.co/uj87hMjmn0— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 14 сентября 2016 г.
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