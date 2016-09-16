В России резко выросло количество считающих себя людьми

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные всероссийского опроса о том, «частью какой общности россияне ощущают себя в большей степени, какие события последних лет вызывают гордость».

Среди опрошенных 59% называют себя прежде всего гражданами РФ (в 2014 году — 63%).

«Просто человек» — 31% респондентов. Ранее показатель составлял 21%.

Повысилась роль семейного статуса с 12% в 2014 году до 19% в 2016 году.

ВЦИОМ отмечает снижение идентификации гражданина через свою национальную принадлежность с 20% до 15% в текущем году.

Подавляющее большинство опрошенных гордятся историей, культурой, сильной армией, и наукой страны. Показатели по этим параметрам превышают 80%.

Среди наиболее значимых событий россияне отметили присоединение Крыма (14%), зимнюю Олимпиаду в Сочи (12%) и укрепление состояния Вооруженных Сил (10%), а среди ныне живущих россиян каждый четвертый опрошенный (25%) наиболее достойным называет президента страны.

70% опрошенных граждан России не готовы покинуть страну «ради лучшей жизни».

Опрос ВЦИОМ проводился в 130 населенных пунктах России в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО РФ. Объем выборки составил 1600 человек.