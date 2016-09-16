16 сентября 2016, 16:57
Читатели «Полит.ру» пожелали Медведеву держаться
14 сентября премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву исполнился 51 год. Президент РФ Владимир Путин преподнес Медведеву в подарок картину «В цеху».
В традиционном опросе «Полит.ру» спросил читателей, поздравили бы они Дмитрия Медведева с днем рождения. Немногим менее половины респондентов ответили фразой Медведева, уже превратившейся в мем.
Итоги опроса:
Денег нет, но вы там держитесь – 44,3%
Нет – 25,2%
Только если бы он поздравил меня – 16%
Да – 14,5%.
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