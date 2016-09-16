Читатели «Полит.ру» пожелали Медведеву держаться

14 сентября премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву исполнился 51 год. Президент РФ Владимир Путин преподнес Медведеву в подарок картину «В цеху».

В традиционном опросе «Полит.ру» спросил читателей, поздравили бы они Дмитрия Медведева с днем рождения. Немногим менее половины респондентов ответили фразой Медведева, уже превратившейся в мем.

Итоги опроса:

Денег нет, но вы там держитесь – 44,3%

Нет – 25,2%

Только если бы он поздравил меня – 16%

Да – 14,5%.