Число бедных в России сократилось на 300 тысяч человек

Росстат констатировал снижение численности россиян с доходами ниже прожиточного минимума в первой половине 2016 года. Об этом сообщается в материалах на сайте ведомства.

Согласно последним данным, количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума в первой половине 2016 года составило 21,4 млн человек, что меньше на 1,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Уровень бедности по итогам первого полугодия достиг 14,6% от общего числа жителей РФ против 15,1% в 2015 году. Уточняется, что информация дается без учета данных по Крыму и Севастополю.

Если в январе-июне 2015 года число бедных в России составляло 21,7 млн (15,1% от общей численности населения), то втором квартале 2016 года численность бедных в стране снизилась до 19,8 млн человек.

Прожиточный минимум в России, согласно данным Росстата, во втором квартале 2016 года увеличился до 9956 рублей на человека в месяц с 9776 рублей в перовом квартале. В целом по России среднедушевые денежные доходы населения во втором квартале 2016 года составили 30 000 рублей в месяц, в I квартале 2016 года — 26 400 рублей.