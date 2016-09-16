Порошенко обвинил Россию в эгоизме и попытках «войти в голову» Западу

Президент Украины Петр Порошенко выступил с речью на ежегодном саммите YES в Киеве. Глава государства осуждающе высказался в отношении России. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Демократический мир теряет контроль над ценностями. Россия пытается войти в голову западной цивилизации. Такая концепция как зона влияния опять вернулась. Сотни миллионов долларов текут на Запад в поддержку национального эгоизма, усталости от интеграции, ненависти и нетерпимости», - заявил Порошенко.

Президент Украины также подчеркнул, что «у России появился шанс построить альтернативную Европу - Европу, которая будет построена на эгоизме, популизме и цинизме. С выборами в ключевых евростолицах возможно появление совершенно новой Европы».

Порошенко призвал всех европейских лидеров работать на защиту Европы и бороться с российской агрессией. При этом, он отметил, что Украине не нужны ни деньги, ни оружие Европе, а единство Евросоюза и Украины.

«Мы были одной из самых мирных стран постсоветского пространства. Враг сам пришел на нашу землю без приглашения», - сказал Порошенко.

Саме українці зупинили навалу російського агресора. Саме український народ звільнив 2/3 території Донбасу pic.twitter.com/1j2dSkrzAO — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 сентября 2016 г.

Лидер Украины потребовал соблюдения минских соглашений российской стороной, а также выдвинул целый ряд требований к Российской Федерации.