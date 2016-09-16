Минтруд предложил не повышать пособие по безработице

Министерство труда и социальной защиты России предложило в будущем году оставить размер выплат по безработице на текущем уровне. Соответствующий проект постановления размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Установить на 2017 год минимальную величину пособия по безработице в размере 850 рублей и максимальную величину пособия по безработице в размере 4900 рублей», — говорится в документе.

Отметим, что в мае 2016 года Минтруд представил законопроект по увеличению минимальной величины пособия до 2000 рублей, максимальной — до 8000 рублей.