Набиуллина спрогнозировала стабильный курс рубля

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила об отсутствии оснований для обвала курса рубля или для увеличения его волатильности, передает РБК.

В пятницу, 16 сентября, Эльвира Набиуллина провела пресс-конференцию, посвященную решению Банка России снизить ключевую ставку с 10,5 до 10 процентов.

Как констатировала глава ЦБ, в последние несколько месяцев рубль оставался даже более крепким, чем ожидалось ранее. По словам Эльвиры Набиуллиной, в ближайшее время курс российской валюты останется стабильным.

Как отмечает РБК, вслед с заявлением главы Центробанка РФ курс доллара на московской бирже вырос почти на 20 копеек и достиг отметки 65,15 рубля.