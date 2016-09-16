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16 сентября 2016, 10:55
Австралия биология млекопитающие экология

Отсутствие на Тасмании динго сослужило плохую службу местным бандикутам

Тасманийский бандикут (Perameles gunnii)
Тасманийский бандикут (Perameles gunnii)
Wikimedia Commons

Авторы нового исследования пришли к выводу, что обитающие на острове Тасмании бандикуты – небольшие сумчатые животные – не выработали привычку бояться домашних собак, так как на острове отсутствовали динго.

Динго появились в Австралии около четырех тысяч лет назад, домашние собаки и кошки живут в Австралии и на Тасмании уже два столетия. В 2012 году профессор Питер Бэнкс (Peter Banks) и его коллеги провели в Сиднее исследование, в котором изучалось присутствие бандикутов на земельном участке в зависимости от типа растительности и наличия у хозяев собаки или кошки. Как оказалось, сиднейские бандикуты избегают мест, где живут собаки, но не проявляют страха перед кошками.

Теперь Бэнкс с соавторами решили проверить, как ведут себя бандикуты в Хобарте, столице Тасмании. Там обитает два вида этих животных: малый бандикут (Isoodon obesulus) и тасманийский бандикут (Perameles gunnii). Отличие Тасмании от континента заключается в том, что на острове не было динго.

Ученые опросили 548 домовладельцев о том, наблюдали ли они бандикутов или их помет на своих участках. У 37 % опрошенных есть по меньшей мере одна собака, в 20 % – хотя бы одна кошка. 25 % сообщили, что их домашние животные иногда убивали бандикутов. Однако анализ всех полученных ответов показал, что на участках с собаками или кошками бандикуты встречаются так же часто, как и там, где их нет.

По словам Бэнкса, итоги исследования демонстрируют, насколько медленно у местных видов формируется восприятие интродуцированных хищников как угрозы. Именно этим он объясняет значительный ущерб, который часто наносят экосистемам завезенные хищные виды. Бандикуты Тасмании были знакомы с местными хищниками: тасманийским дьяволом и сумчатой куницей, но за 200 лет так и не выработали привычки избегать собак. Материковым бандикутам повезло, у них была возможность в течение тысячелетий общаться с динго, так что появление домашних собак не застало их неподготовленными.

Исследование опубликовано в электронном научном журнале PLOS ONE.

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