Жуки-навозники помогут определять видовой состав животных в заповедниках

Группа энтомологов показала, что при помощи жуков-навозников можно достаточно точно определять, какие виды млекопитающих обитают в данной местности, выявляя представителей даже редких и скрытных видов, которых не так-то просто обнаружить прямым наблюдением.

Для этого в заповеднике Мбулузи в Свазиленде ученые отловили по одну представителю десяти видов навозников и исследовали содержимое их кишечников. Ученые рассчитывали, что навоз млекопитающих будет содержать клетки и, соответственно, образцы ДНК, часть из которых уцелеет, пройдя пищеварительную систему насекомого. Поэтому они секвенировали все фрагменты ДНК, которые были обнаружены в жуках, и сравнили результаты с базами данных.

Как оказалось, с помощью всего десяти жуков удалось определить наличие в данной местности голубых гну, коз, зебр, мышей, коров и людей. Авторы исследования подчеркивают, что их результат доказывает правильность выбранного метода, а полную картину легко будет получить, выловив большее количество насекомых, благо они достаточно многочисленны. Также авторы ссылаются на результаты своих предшественников, которым удалось по ДНК из жуков-навозников, доказать наличие в ОАЭ и Омане редких животных – аравийского тара (Hemitragus jayakari) и южноаравийского леопарда (Panthera pardus nimr), хотя самих животных увидеть не удалось.

Исследование опубликовано на сайте препринтов bioRxiv.org.