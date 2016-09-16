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16 сентября 2016, 03:31
астрономия черные дыры

Голодающая черная дыра вызвала изменения яркости галактики

Галактика Markarian 1018
Галактика Markarian 1018
ESO

Международная группа астрономов, использовавших Очень Большой Телескоп ESO, космический телескоп Хаббла и рентгеновскую обсерваторию NASA «Чандра», объяснила загадочные изменения в поведении сверхмассивной черной дыры в центре далекой галактики. По-видимому, эта черная дыра переживает тяжелые времена – для того, чтобы она заставила вещество в своей окрестности светиться, ей недостает «питания». Об открытии сообщается в пресс-релизе Европейской Южной обсерватории.

Мто многие галактики имеют очень яркое ядро, свечение которого объясняется наличием в нем сверхмассивной черной дыры. Из-за таких ядер так называемые «активные галактики» относятся к самым ярким объектам во Вселенной. Считается, что их яркое сияние объясняется очень сильным нагревом вещества при падении на черную дыру: такой процесс называется аккрецией. Свойства этого свечения у разных активных галактик очень различаются и астрономы в соответствии с этими различиями делят эту категорию галактик на несколько классов.

В течение последнего десятилетия (то есть, по астрономическим меркам, на исключительно коротком масштабе времени) у некоторых из таких галактик наблюдались резкие изменения их типа свечения. А одна из галактик этой выборки, Markarian 1018, ухитрилась изменить свой тип дважды, в течение последних пяти лет вернувшись в первоначальное состояние. Такая цикличность до сих пор наблюдалась всего у нескольких галактик, и ни она из них не изучалась настолько подробно.

«Мы были просто ошеломлены, когда увидели столь необычные и резкие изменения у Markarian 1018», – говорит Ребекка Мак-Элрой (Rebecca McElroy), ведущий автор статьи, описывающей сделанное открытие, докторант Сиднейского университета и астрофизического исследовательского центра CAASTRO (ARC Centre of Excellence for All Sky Astrophysics). Удачная случайность, из-за которой галактика наблюдалась сразу после начала падения ее блеска, предоставила ученым неожиданый шанс установить, что именно заставляет «мигать» такие галактики. Берндт Хуземанн (Bernd Husemann), руководитель проекта CARS и ведущий автор одной из двух статей, связанных с открытием, объясняет: «Нам повезло зарегистрировать это событие всего через 3-4 года после начала падения блеска. Поэтому мы начали кампанию слежения за объектом, и в результате смогли изучить такие физические детали процесса аккреции в активных галактиках, которые иначе выявить бы не удалось».

Чтобы выяснить, чем вызваны столь резкие изменения яркости Markarian 1018, ученым было выделено наблюдательное время на Космическом телескопе Хаббла NASA/ESA и рентгеновской обсерватории NASA «Чандра», и им удалось получить дополнительные данные, которые наконец помогли эту загадку решить. Черная дыра медленно снижала свой блеск потому, что ей стало недоставать аккрецируемого вещества.

«Возможно, «голодание» вызвано тем, что приток вещества чем-то прерывается», – говорит Ребекка Мак-Элрой. Черная дыра в центре Markarian 1018 может оказаться двойной, ведь эта галактика является продуктом слияния двух галактик, в центре каждой из которых, вполне вероятно, находилась сверхмассивная черная дыра. Исследование физических механизмов, действующих в активных галактиках, таких, как Markarian 1018, продолжается.

О результатах исследования рассказывается в двух статьях (1, 2), опубликованных журналом Astronomy & Astrophysics.

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