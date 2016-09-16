Путин заявил о двойных стандартах антидопинговых агентств

Президент РФ Владимир Путин принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке. Во время своего выступления Путин поздравил президента Киргизии Алмазбека Атамбаева с успешным проведением Игр кочевников. В связи с этим затронулась масштабная тема политизации спортивных игр. Глава государства обратил внимание на двойные стандарты в действиях Всемирномого антидопингового агентства (WADA).

«Мы не разделяем то, что делают хакеры, но то, что они сделали, не может не быть интересным для международной общественности, прежде всего спортивной общественности, потому что возникает очень много вопросов. Вроде бы здоровые спортсмены легально принимают медикаменты, запрещенные для других, а люди, которые явно страдают тяжелыми заболеваниями, тяжелой инвалидностью, даже по подозрению в принятии каких то препаратов отстраняются от Паралимпийских игр. Это вообще не укладывается совершенно ни в какие рамки», - приводит слова Путина сайт Кремля.

Ранее сообщалось, что хакеры Fancy Bears опубликовали в интернете взломанную ими базу данных спортсменов WADA. Позднее Всемирное антидопинговое агентство подтвердило подлинность данных, опубликованных хакерской группой.