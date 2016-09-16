S&P поставило «мусорный» рейтинг России на пересмотр

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) в пятницу опубликует обновленную оценку суверенного кредитного рейтинга России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

В апреле 2014 года на фоне событий на Украине рейтинг РФ был понижен с «BBB» до «BBB-» с «негативным» прогнозом. Затем, в январе 2015 года, агентство понизило рейтинг России до «BB+» с «негативным» прогнозом. В феврале 2016 года S&P оставило российский кредитный рейтинг без изменений, подтвердив и «негативный» прогноз по нему.

В настоящее время рейтинг России от S&P находится в спекулятивной категории на уровне «BB+».

Рейтинговое агентство Moody's держит рейтинг РФ в спекулятивной категории на уровне «Ba1». В свою очередь, агентство Fitch все еще сохраняет кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне «BBB-». Прогноз по суверенному рейтингу РФ у всех трех агентств остается «негативным».