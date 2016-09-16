S&P улучшило прогноз по рейтингу России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's улучшило прогноз по долгосрочным рейтингам России.

Прогноз изменен с «негативного» на «стабильный». Долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте подтвержден на уровне «BB+», в национальной валюте – на уровне «BBB-». Аналитики агентства объяснили это сокращением внешних рисков и продолжающимися корректировками в экономике.

Ранее сообщалось, что Standard & Poor's поставило «мусорный» рейтинг России на пересмотр.