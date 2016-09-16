16 сентября 2016, 19:14
S&P улучшило прогноз по рейтингу России
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's улучшило прогноз по долгосрочным рейтингам России.
Прогноз изменен с «негативного» на «стабильный». Долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте подтвержден на уровне «BB+», в национальной валюте – на уровне «BBB-». Аналитики агентства объяснили это сокращением внешних рисков и продолжающимися корректировками в экономике.
Ранее сообщалось, что Standard & Poor's поставило «мусорный» рейтинг России на пересмотр.
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